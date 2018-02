Hermansson: Gränsen som håller på att knäcka May

Foto: Peter Morrison

När EU:s chefsförhandlare Michel Barnier under onsdagen presenterade det övergångsavtal som ska gälla mellan unionen och Storbritannien efter mars 2019, var det till sitt innehåll inget annat än det som båda parter var överens om i december förra året. Ändå försöker den brittiska regeringen att låtsas som att det inte stämmer.

En diger lunta. Det handlar om 168 klausuler, ett annex och två protokoll. Ordning och reda, svart på vitt. Ändå är det som om den brittiska regeringen vägrar att inse vad det är de själva har varit med om att förhandla fram.

Gränsen mellan Irland och Nordirland måste bevaras öppen. Detta kan bara ske om Nordirland förblir en del av EU:s tullunion och i tillämpliga delar även av den inre marknaden. Det som uppstår och som parterna alltså redan är överens om, är vad som fritt översatt kan kallas för ett gemensamt reglerat område.

Att reaktionerna i det läget blev så häftiga från den brittiska regeringens sida, är därför att betakta som ett spel för gallerierna. ”EU vill annektera Nordirland”, skrek en talesperson för regeringen utan att övertyga det minsta.

Vad de närmast hysteriska reaktionerna snarare är ett uttryck för är att den konservativa regeringens politiska svängrum har drastiskt minskat och att detta nu blir tydligare för var dag som går. Vad de också visar är att det politiska förtroendekapitalet snart är slut.

Foto: Martin Meissner

Sällan eller aldrig har Storbritannien haft en premiärminister med så svag ställning som Theresa May har. Hon saknar reellt inflytande i sitt eget parti, och hålls i praktiken som gisslan av olika grupper i sin egen regering. Det stora misslyckandet i valet i juni 2017, då hon förlorade den egna majoritet som partiet hade under hennes företrädare David Cameron, gjorde dessutom att regeringen blev helt beroende av det lilla norirländska protestantiska partiet DUP. Därmed är möjligheterna till kompromisser om Nordirlands status minimala.

Det är mot bakgrund av allt detta som dagens reaktioner ska förstås.

I dagsläget är det istället Labour som har den politiska förmågan att påverka hur det brittiska utträdet ska kunna genomföras. Jeremy Corbyns tal i Coventry i måndags var i praktiken en invit till den EU-vänliga delen av Tory-partiets parlamentsledamöter. Det säger något mycket bestämt om den konservativa regeringens utsatta läge när kanske den mest vänsterprofilerade partiledare som Labour någonsin haft, har ett så långtgående inflytande över en för den nationella sammanhållningen så avgörande fråga.

Foto: Virginia Mayo

Under sin presskonferens i Bryssel under onsdagen, var det en mer än vanligt neutral och återhållen Michel Barnier som gjorde sak av att betona just detta att han avsåg att bevara sitt lugn och att vara ”pragmatisk”, samt att det var EU:s avsikt att ”hjälpa” såväl Storbritannien och de nordirländska partierna att hitta en väg framåt. Det hela framstod som en enda och mycket medveten förolämpning av motparten. I sak dock fullständigt naturlig och nödvändig, vilket framgick mellan raderna. EU:s chefsförhandlare ska redan nästa vecka träffa företrädare för de nordirländska regeringspartierna Sinn Féin och DUP i Belfast – utan inblandning från Londonregeringen.

Vad som också framstår som en enastående unik markering var Barniers yttrande om den överenskommelse som från Londons sida allt sedan decemberöverenskommelsen har beskrivits som att det separationsavtal som slutligen ska råda inte ska innebära att det upprättas en de facto-gräns mellan EU och Storbritannien mitt ute i Irländska sjön. Detta kallade Barnier för en ”lokal överenskommelse” som inte omfattade EU.

Kortare sagt, det var något som den brittiska regeringen hittat på för att det inte väcka likartade krav på att även Skottland och London skulle undantas från utträdet.

Minst lika svårt lär Theresa Mays regering ha att acceptera det som sedan tidigare stått helt klart, nämligen att EU-domstolen kommer att ha avgörandet när det gäller tvister om övergångsavtalet. Att enskilda konservativa parlamentsledamöter, som exempelvis Jacob Rees-Mogg, har liknat detta vid att Storbritannien därmed blir en ”vasallstat” till EU är naturligtvis nonsens, men samtidigt en bra värdemätare på de svårigheter som nu hopar sig över May. På fredag är det tänkt att hon ska hålla ännu ett linjetal om Brexit, den här gången om vilka förväntningar som hon och hennes regering har på det handelsavtal som man från brittisk sida vill få till så snart som möjligt.

Fler än Barnier och EU-kommissionen kommer att lyssna på vad hon har att säga. Inte minst hennes egna partikamrater som inte vill att öriket ska lämna EU, och samarbetspartiet DUP som inte vill veta av några som helst steg som innebär att Irland får större inflytande över Nordirland.

Dag för dag, nära nog timma för timma, närmar sig det ögonblick då det bara återstår en fråga att få svar på: När blir det nyval i Storbritannien?