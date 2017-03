Vår älskade

Inez Lundgren

* 15 januari 1931

har idag stilla somnat in.

Tranemo 12 mars 2017

SIXTEN

LENNART och MARIANE

LENA och LASSE

HÅKAN och MARIE

CARINA och LARS-OVE

MARIANNE och ROGER

ANN-SOFIE

PATRIK och INGELA

Barnbarn med respektive

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Kära lilla Mamma,

nu är Din strävan slut

All smärta den är borta

och Du får vila ut

För allt vi vill Dig tacka

för kärlek rik och stor

För omsorg och all möda

Tack kära lilla Mor

Begravningsgudstjänst i

Tranemo kyrka fredag 31

mars kl 13.00. Efter avsked

på kyrkogården inbjudes till

en stunds gemenskap i

Församlingshemmet. Svar till

tranemobegr@gmail.com eller

0325­70992 senast 29 mars.

Tänk på Hjärt­Lungfonden,

gåvotelefon 0200­88 24 00

alt. Plusgiro 90 91 92­7 eller

Diabetesförbundets

Forskningsfond,

www.diabetesgavan.se

alt. Plusgiro 90 09 01­0.