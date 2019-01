Vill SD utrota fattigdom över huvud taget?

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Svar till Tomas Brandberg (SD) och Jonas Ellerstrand (SD), BT 20/1.

Det är inte några nya argument sverigedemokraterna Jonas Ellerstrand och Tomas Brandberg kommer med i sin replik på min artikel. Tvärtom återkommer det genom åren argument om att Fairtrade snedvrider den fria marknaden och så vidare. Det är förstås inte sant eftersom Fairtrade bygger på konsumenternas fria val.

Ett första krav om man ska föra en seriös diskussion är att man kan återge fakta på ett korrekt sätt. Det gör inte Ellerstrand och Brandberg när det gäller professor Dick Durevall i Göteborg och hans arbete om vem som tjänar på Fairtrade.

För det första talar han inte om ”varor” utan bara om kaffe. Alla som vet något om kaffe vet att det är en marknad som är starkt koncentrerad till ett litet antal mycket stora aktörer när det gäller rosterier. Och Ellerstrand/Brandberg återger bara en av de uppgifter där Durevall funnit att 25–30 procent av konsumentpriset för icke ekologiskt Fairtrade-kaffe går tillbaka till producentlandet. Men de ”glömmer” att ta med att när det gäller ekologiskt Fairtrade-kaffe rör det sig om mellan 25 och 50 procent. Det är inte seriöst.

”Egentligen borde Sverigedemokraterna gilla Fairtrade eftersom partiet ofta talar om att hjälpa människor på plats så att de inte behöver migrera till exempelvis Sverige.”

Fairtrade vänder sig inte till ett visst ”kundsegment”, utan till alla konsumenter som vill göra medvetna val i butiken. Det är inte heller så att Fairtrade ”dumpar marknaden” för odlare som inte är anslutna. Tvärtom finns det flera studier som visar på motsatsen. Att det finns odlare anslutna till Fairtrade i grannskapet tenderar att höja priset också för icke anslutna odlare.

Det saknas inte alls ”övertygande bevisning” om att Fairtrade är en väg ut ur fattigdom. I ”Handbook of research on Fair Trade” redovisas 43 forskningsrapporter som seriöst tar sig an Fairtrade ur olika aspekter. Rapporterna är skrivna av ekonomer, sociologer, kulturgeografer, antropologer med flera och många av dem vittnar om att Fairtrade leder till att odlare och producenter får bättre villkor. Men fattigdomsbekämpning är en komplex verksamhet som påverkas av många faktorer.

Arbetet med Fairtrade utvecklas hela tiden. Inte minst handlar det om att hjälpa odlare att bekämpa och anpassa sig till de klimatförändringar som är en ännu mycket tydligare realitet i sydliga delar av världen än hos oss.

Fairtrade City bidrar till positiv förändring för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål 12, som säkerställer hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt mål 1 om att utrota all form av fattigdom överallt, är kärnan i Fairtrades verksamhet. Egentligen borde Sverigedemokraterna gilla Fairtrade eftersom partiet ofta talar om att hjälpa människor på plats så att de inte behöver migrera till exempelvis Sverige. Men om ni nu inte gör det, vad är ert alternativ? Vad vill ni göra för att hjälpa de minst 800 miljoner människor som lever i extrem fattigdom?

Anders Hjorth, medlem i styrgruppen för Fairtrade City sedan 2008, ordförande i Fair Trade Shop Borås