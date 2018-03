Polisen söker fortfarande vittnen till motorcykelolyckan

Foto: Joel Engblom

Skadeläget för den 25-årige man som vårdas på SÄS efter gårdagens motorcykelolycka i Bollebygd är fortfarande okänt. Polisen söker fortfarande vittnen till olyckan.

Under söndagsmorgonen avled en man och en annan skadades när de på motorcykel kraschade in i en husvägg i centrala Bollebygd. Den skadade mannen vårdas för tillfället på Södra Älvsborgs sjukhus och uppgavs igår inte ha några livshotande skador. Under måndagsförmiddagen finns ännu inga ytterligare uppgifter om skadeläget.

Polisen är fortfarande osäker på vad som orsakade olyckan och söker tips från vittnen.

– Teknikerna jobbar på och vi söker tips om det är någon som har sett något, säger Stina Frenning vid Boråspolisen.

Vem av männen som körde motorcykeln är oklart.

Det var klockan fem på söndagsmorgonen som olyckan inträffade. Båda männen fördes till Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och under förmiddagen kom uppgiften att en av männen avlidit. Den andra mannen sades först ha allvarliga skador men under eftermiddagen meddelade polisen att de inte var livshotande.