Buss 100-avgång inställd igen: ”Fordonsbrist”

Foto: HÃ¥kan Rosenqvist , Håkan Rosenqvist

Ytterligare en buss 100-avgång har tvingats ställas in på tisdagsmorgonen. Denna gången ska orsaken vara fordonsbrist.

Senast i går kunde BT rapportera om inställda avgångar med buss 100, samt hur flera bussar riskeras ställas in efter jättebrist på förare runt om i Västsverige.

Och i dag tisdag är det nya inställda avgångar från Göteborg till Borås med buss 100, meddelar Västtrafik. Denna gången ska det dock inte handla om personalbrist, utan brist på fordon.

Hittills är det en avgång klockan 07.25 som behövt ställas in. Men en avgång med buss 101, som går mellan Borås och Göteborg via Bollebygd, har också ställts in från Borås på morgonen. Detta på grund av fordonsfel.