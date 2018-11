Fortsatta myrsteg mot brexitavtal

När de 27 kvarstannande EU-ländernas brexitansvariga ministrar träffar chefsförhandlaren Michel Barnier i Bryssel i dag finns fortfarande inga tecken på något väntande genombrott. I stället har brittiska tidningen The Independent under helgen rapporterat att premiärminister Theresa May ska ha tvingats ställa in ett extra regeringsmöte i dag, på grund av oenigheten kring en eventuell uppgörelse.

Samtidigt attackeras May fortsatt av sin före detta utrikesminister Boris Johnson.

"Den här regeringen verkar vara på väg att kapitulera totalt. Vi är på väg att underteckna något mycket värre än vår nuvarande position", skrev Johnson i The Telegraph i går.

En annan avhoppad ex-minister, Justine Greening, håller med i en BBC-intervju i dag.

– Det vore den värsta av alla världar. Det skulle lämna oss utan inflytande, med mindre kontroll över de regler vi måste följa, säger den tidigare utbildningsministern om tanken på att låta Storbritannien tillfälligt stanna kvar i EU:s tullunion i väntan på något annat.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker hoppas ändå på framsteg.

– Jag har intrycket av att vi sakta men säkert rör oss mot en definitiv brexituppgörelse som bör kunna slutföras inom de närmaste veckorna, sade Juncker till tv-kanalen France 24 i går, enligt Reuters.