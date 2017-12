Terrorn trappades upp 2017

Klockan är strax före 15 fredagen den 7 april när den 39-årige uzbeken Rakhmat Akilov kapar en lastbil utanför en restaurang på Adolf Fredriks kyrkogata. Minuterna senare påbörjar han en vansinnesfärd nerför Drottninggatan. Folk flyr i panik och ett 20-tal personer träffas av fordonet innan det kraschar in i varuhuset Åhléns. I lastbilens spår - bland omkullkörda blomkrukor och välta betonglejon, glassplitter och jord - ligger tre personer döda.

Ytterligare två avlider senare på sjukhus. Omkring femton är skadade.

"Svenskarna samlades"

Lastbilsdådet på Drottninggatan 2017 kom att bli den värsta terrorattacken i Sverige i sitt slag.

I dag har polis och åklagare identifierat totalt omkring 150 brottsoffer som på olika sätt befann sig i livsfara vid attacken. En rättegång kan enligt preliminära uppgifter inledas i februari 2018, enligt uppgifter till TV4.

Dagarna efter hyllades polisen för sitt arbete; polisbussar uppställda på Drottninggatan översållades av blommor.

– Terrordådet visade hur viktigt det var att polisiära myndigheter var inövade, responsen fungerade bra. Det visade också att vi har en stor nationell motståndskraft, vi kom tillsammans på ett fantastiskt sätt i stället för att det ledde till polarisering, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan.

– Samtidigt får man vara försiktig, för den här sammanhållningen kan lätt utmanas om det kommer fler dåd, tillägger han.

Blodig inledning

2017 inleddes blodigt redan på nyårsnatten med ett attentat mot en nattklubb i Istanbul. Totalt har terrorister under året tagit minst 115 liv i åtta städer i Europa.

Attackerna visar på en upptrappning av IS strategi att slå mot väst, enligt Magnus Ranstorp.

– Det har intensifierats ytterligare i och med att IS imploderat, säger han.

Hösten 2014 uppmanade IS sina anhängare i väst att utföra attentat i sina egna hemländer. Sedan dess har antalet terrordåd i västvärlden ökat.

– Det är hela spektrumet av direktiv som IS, och även al-Qaida, har gett under senare år - allt från lastbilsattacker till enklare "do it yourself"-metoder som knivattacker och attacker mot polis och militär, säger Ranstorp.

Ensamagerande

Det land som under 2017 drabbats av flest dödliga terrorattacker är Storbritannien. I mars dog fem personer och över 50 skadades när en man körde på människor på Westminster bridge och knivhögg en polis till döds.

Dådet följdes av självmordsbomben mot en konsert med artisten Ariana Grande i Manchester i maj, då 22 personer dog. I juni följde ytterligare två attacker mot London, båda med skåpbilar, i vilka totalt nio personer dog.

Andra dåd är attacken i S:t Petersburgs tunnelbana i april, som skördade 16 liv, samt lastbilsattentatet på den populära turistgatan Las Ramblas i Barcelona i augusti, som även det tog 16 liv.

Attackerna sker trots att säkerhetstjänsterna i väst är på helspänn. Att många agerar ensamma, samtidigt som kommunikation till stor del sker via krypterade tjänster, komplicerar.

– Det gör det svårt för säkerhetstjänsterna att hålla koll på terroristerna underrättelsemässigt, säger han.

Vill maximera chocken

Europa drabbades även av en rad terrordåd utan dödlig utgång 2017. I juni attackerades en polis utanför katedralen Notre Dame i Paris med hammare, samma månad detonerade en man en sprängladdning på centralstationen i Bryssel och i London skedde i september ett sprängdåd i en tunnelbanevagn vid stationen Parsons Green.

TT: Var 2017 ett år då terrorn blev ett inslag i vardagen i Europa?

– Man vänjer sig alldeles för kvickt. Men det är snarare som en berg-och-dal-bana; det slår till, alla blir panikslagna, enormt rädda och medvetna om sin omgivning - men sedan går allt tillbaka till det normala. Och det är ju också en del av motståndskraften i samhället, säger Magnus Ranstorp.

Terroristerna söker samtidigt ständigt nya vägar att maximera chockeffekten, varnar han.

– Det är ett dilemma. Du kan skydda Drottninggatan och andra måltavlor, men terroristerna kommer att välja den plats där de möter minst motstånd och där de ändå kan uppnå det här chocktillståndet.