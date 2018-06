Nya "Game of thrones"-säsongen rekorddyr

Varje nytt avsnitt av säsong åtta av "Game of thrones" ska ha kostat mer än dubbelt så mycket att spela in som avsnitten i tidigare säsonger. Det hävdar danske skådespelaren Nikolaj Coster-Waldau, som spelar Jamie Lannister, i en intervju med Variety.

– Vi har jobbat hårdare än någonsin tidigare. Vi spenderade dubbelt så mycket på att spela in de här sex avsnitten som vi gjorde på två hela säsonger tidigare. Det snålades inte på någonting, det var "all in", säger han till tidningen.

Inspelningarna av den sista säsongen pågår just nu under största hemlighetsmakeri, bland annat spelas scener in utanför Belfast i Nordirland. Nikolaj Coster-Waldau avslöjar att han redan har spelat in sin sista scen, men att han kommer att åka tillbaka till inspelningsplatsen nästa vecka.

– Jag är inte 100 procent färdig, men jag har spelat in den sista scenen, säger han kryptiskt.

Det spekuleras om det i så fall innebär att Jamie Lannister inte kommer att synas i seriens absolut sista scen. Sista säsongen av "Game of thrones" sänds på HBO Nordic 2019.