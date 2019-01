Missy Elliott invald i Hall of Fame

Missy Elliott är den första kvinnliga rapparen som valts in i Songwriters Hall of Fame. Det står nu klart att hon, tillsammans med Yusuf Islam, känd under artistnamnet Cat Stevens, producenten Dallas Austin och låtskrivarna Jack Tempchin och Tom T Hall är de nya medlemmarna i den celebra skaran, enligt Rolling Stone. Däremot kom till exempel inte Mariah Carey, som presenterades som en av de nominerade i november i fjol, med den här gången.

Songwriters Hall of Fame grundades 1969 och ett uttalat mål är att välja in ett par mindre kända namn tillsammans med stora artister varje år. Tidigare har artister som Sting, David Bowie, Cyndi Lauper och Loretta Lynn valts in. Könsfördelningen är dock ojämn och av de 88 personer som hedrats med en plats under det senaste decenniet är bara sex kvinnor.

Missy Elliott slog igenom 1997 med debutalbumet "Supa dupa fly". Hon har vunnit fyra Grammys och sålt över 30 miljoner skivor i USA. Den officiella galan för de invalda medlemmarna hålls 13 juni i New York City.