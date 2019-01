Sverige vann VM-premiären med ett nödrop

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det blev onödigt spännande.

Men med stödet från fansen i ryggen lyckades Sverige med ett nödrop vinna VM-premiären mot Egypten med 27–24.

Jim Gottfridsson blev hjälte med tre sena mål.

Tusentals tillresta fans fanns på läktarna och gav redan under nationalsången en känsla av svensk hemmaplan när det var dags för VM-premiär i Köpenhamn.

Ganska snart var det blågul dominans även nere på golvet i Royal Arena.

Försvaret och vasse målvakten Mikael Appelgren gjorde det svårt för Egypten redan från start. När Niclas Ekberg avslutade en vacker och blixtrande snabb kontring betydde det 8–4 efter tre svenska mål på två minuter.

Kort därefter kom Kim Andersson in på planen för första gången och den 36-årige högernian briljerade direkt i sin mästerskapscomeback. Stjärnan, som lämnade handbollslandslaget för tredje gången efter OS i Rio, lät sin tvåmeterskropp flyga upp i luften för att stänka in 9–5 med första skottet. Med vänsterhanden snärtade Andersson in ytterligare två mål på kort tid, innan han – läckert bakom ryggen – spelade fram Mattias Zachrisson till 13–8.

Så långt såg det bra ut.

”Mycket nerver och lite enkla misstag här och där.”

Men femmålsledningen krympte snabbt när Egypten avslutade första halvlek med tre raka mål och det var svenskt övertag med 13–11 i paus. De svenska målen var redan då fördelade på åtta olika målskyttar, vilket säger en del om den bredd som gör laget till en het medaljkandidat i VM.

– Det är väl lite som en premiärmatch brukar vara. Mycket nerver och lite enkla misstag här och där. Jättejättestort plus att vi vinner och lite minus att det blir lite många tekniska fel, säger Niclas Ekberg i TV3.

Lukas Nilsson, duktig som vänsternia, ordnade andra halvleks första måljubel. När Sverige spädde på med ytterligare två mål var femmålsledningen tillbaka.

Men det här blev en rysare.

Med drygt sju minuter kvar var Egypten i kapp och lagen följdes åt till slutminuterna. Jim Gottfridsson klev då fram med tre mål som innebar ett segerryck från 24–24 till 27–24.

– Vi är väldigt starka de sista tre minuterna, då får vi släppa loss riktigt, säger Niclas Ekberg i TV3.

Medan Blågult stod pall för favorittrycket bjöd fredagens tidiga matcher i grupp D på två skrällar. Först vann Angola med uddamålet mot Qatar och sedan lyckades Argentina sno en poäng mot Ungern.

Sverige möter närmast Argentina på söndag.

Carl Göransson/TT