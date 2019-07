Vill häva asylmöjligheter för Mexikomigranter

Foto: John Bazemore /AP/TT

Vita huset arbetar för att införa regler för att införa ett asylstopp för migranter som tar sig in i USA via Mexiko. Syftet är att få stopp på flödet av papperslösa migranter in i landet.

"USA är ett generöst land men är nu fulkomligt överhopat av det tryck som är kopplat till hanterandet av hundratals och tusentals papperslösa utlänningar längs den södra gränsen" skriver justitieminister William Barr i ett uttalande.

Enligt Barr kommer regeln att minska så kallad asylshopping och möjligheter att "utnyttja vårt asylsystem för att komma in i USA".