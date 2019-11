Foto: John Davisson/AP/TT

Det amerikanska bandet The Black Crowes ger sig ut på en återföreningsturné i USA nästa sommar, skriver Pitchfork.

Bandet, med bröderna Chris och Rich Robinson i spetsen, splittrades 2015 efter ett bråk om pengar och rättigheter bröderna emellan.

Turnén nästa år är The Black Crowes första sedan 2013 och görs för att fira 30-årsjubileet av bandets debutalbum "Shake your money maker". Under turnén kommer bandet att framföra debutalbumet i sin helhet.