Kupcho historisk vinnare i Augusta

Foto: David Goldman/AP/TT

Jennifer Kupcho blev historisk, som den första kvinna att vinna en golftävling på mytomspunna Augusta National.

Amerikanskan vann Augusta National Women's Amateur.

Amerikanskan låg fem under par inför sistaronden i tävlingen, där finalronden spelades på Augusta National. Och hon bemästrade banan, där US Masters för herrar spelas nästa vecka, väldigt väl. Kupcho gick fem under par och vann med fyra slags marginal till mexikanskan Maria Fassi, och hela sex slag till treorna Yuka Saso, Filippinerna och Yuka Yasuda, Japan.

Beatrice Wallin slutade på delad sjundeplats, tio slag från segrarinnan, efter att ha gått ett under par på banan. Maja Stark halkade långt ner i resultatlistan efter att ha gått fem över par sista dagen.

Annika Sörenstam, Sveriges framgångsrikaste spelare genom tiderna, var en av fyra legendarer som öppnade tävlingen med symboliska utslag. De övriga var Se Ri Pak, Lorena Ochoa och Nancy Lopez.

– Det är en dröm som blivit sann. Jag är så glad för deras skull. Det här inspirerar inte bara unga tjejer och golfare utan även andra kvinnor i andra sporter och kvinnor i affärsvärlden, säger Sörenstam.

Augusta har varit en manlig bastion sedan den öppnades 1933. Först 2012 valdes de första kvinnorna in som klubbmedlemmar, Darla Moore och Condoleezza Rice.