Stal dyra kanariefåglar åt sin lärare – döms

Foto: Fredrik Persson/TT

En 17-åring och dennes lärare döms för att ha lurat en småländsk fågelsamlare och stulit ett 40-tal av hans exklusiva kanariefåglar.

17-åringen, som är från Stockholm, genomförde kuppen på uppdrag av sin lärare i utbyte mot pengar, rapporterar . Läraren samlar själv på en viss typ av dyra kanariefåglar.

Enligt domen i Kalmar tingsrätt lurades den målsägande fågelsamlaren från sitt hem utanför Hultsfred genom en förfalskad kallelse från Arbetsförmedlingen. När han inte var hemma tog sig 17-åringen in i hans bostad via en olåst altandörr, stoppade in fåglarna i en bur och flydde i en bil mot Eksjö, där läraren väntade.

24 av fåglarna som var av en särskilt sällsynt och ömtålig art dog allihop under bilresans gång. Tillsammans var de värda ungefär 70 000 kronor.

Flera personer greps på olika orter dagarna efter stölden. Fyra ställdes inför rätta, men två som misstänktes vara inblandade friades.

17-åringen döms för grov stöld, till 100 timmar ungdomstjänst och till att betala skadestånd på 5 000 kronor till fåglarnas ägare.

Läraren döms mot sitt nekande för anstiftan till grov stöld. Han döms till skyddstillsyn och vård och behandling inom frivården.

Fågelägaren säger till SVT att han väntar på försäkringsersättning för de döda fåglarna.