S-ordförande avgår efter falsk insändare

Foto: Helena Landstedt/TT

Per Carlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Borås, lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan.

Orsaken är att han erkänt att han skickat in insändare under falskt namn till Borås tidning. Besked kom i ett pressmeddelande på onsdagsförmiddagen, skriver Borås tidning.

Flera falska insändare har under hösten skickats in till Borås Tidning med anledning av en konflikt inom Socialdemokraterna i kommunen. Tidningen kunde avslöja att bakom en av de falska insändarna låg Per Carlsson.

– Jag har gjort det vid ett tillfälle. Jag ångrar det djupt, sa Per Carlsson till tidningen efter det han att konfronterats med uppgiften.