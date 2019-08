Foto: Johan Nilsson/TT

En kraftig brand i Hässleholm i närheten av järnvägen på tisdagskvällen orsakar stopp i tågtrafiken i flera dagar. Resenärer får räkna med rejäla förseningar.

De som reser via Hässleholm kommer att drabbas i flera dagar framöver, enligt Skånetrafiken.

"Det är oerhört olyckligt. Även om vi jobbar för fullt med att få fram ersättningsbussar får resenärerna räkna med flera timmars längre restid", säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, i ett pressmeddelande.

Kraftiga lågor

Larmet om branden kom sent på onsdagseftermiddagen. Kraftiga lågor slog ut från en tom lagerlokal, som totalförstördes.

– Den har brunnit ner till grunden, sade Micael Svensson, yttre befäl vid räddningstjänsten, till TT på onsdagen.

Branden har orsakat stora skador på kontaktledningar, spår och signalsystem. All tågtrafik till och från Hässleholm har därför ställts in och stoppet väntas gälla i flera dagar. Under natten har man inte kunnat arbeta i full omfattning med återställningsarbetet och skadebesiktningen, det kommer igång under torsdagsmorgonen när det ljusnat.

Skånetrafiken har arbetet hårt för att sätta in ersättningsbussar under natten.

"Vi sätter in extra bussturer till exempel mellan Malmö-Hässleholm. Detta kommer tyvärr inte att räcka och bästa sättet för att kolla ersättningstrafiken är via vår hemsida eller app", säger Thomas Johansson, pressansvarig på Skånetrafiken.

Oklar prognos

Trafik som går norrut från Hässleholm kan enligt en första prognos börja gå tidigast på tisdag. För trafiken söderut är prognosen ännu oklar, men besked väntas komma under torsdagen.

Trafikverket uppmanar resenärer som planerar att resa med tåg som passerar Hässleholm att om möjligt välja andra resealternativ.

I samband med branden evakuerades ett tåg med cirka 350 passagerare som stod utanför Hässleholm vid riksväg 23. Även ett närliggande gym evakuerades och personer utrymde även en livsmedelsbutik bredvid. Det finns inga rapporter om personskador.

Polisen rubricerar händelsen som grov mordbrand.