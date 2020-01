Radiohead släpper material – i ett bibliotek

Foto: Greg Allen/AP/TT

Radiohead har lanserat ett digitalt bibliotek, "Radiohed public library", där man kan komma åt det brittiska bandets musik. Besökare kan ladda ner ett lånekort och sedan logga in på sajten och på så vis ta del av musikvideor, nyhetsbrev och strömma låtar som tidigare inte varit tillgängliga.

Förra sommaren släppte bandet ett stort antal demoversioner av låtar som spelades in under arbetet med albumet "Ok computer" från 1997. Anledningen var att sångaren Thom Yorkes minidisc-arkiv hackats och en person har krävt 150 000 dollar för att inte läcka det osläppta materialet.

Radiohead svarade då med att släppa 18 timmar av "inte särskilt intressant musik" på musiksidan Bandcamp. Nu kan man i stället komma åt Radioheads musik, tv-framträdanden och konst i bandets eget bibliotek.