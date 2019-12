Proppen ur för Linköping mot Skellefteå

Foto: Stefan Jerrevång/TT

De fyra senaste omgångarna hade Linköping bara producerat fyra mål – totalt.

Nu öste östgötarna in fem fullträffar – i en enda match.

Underläge med både 0–1 och 1–2 vändes till vinst med 5–3 hemma mot Skellefteå.

Formsvaga bottengänget Linköping hade fyra raka förluster bakom sig med totalt 4–12 och i stort behov av poäng.

Då underlättar det inte precis att hamna i underläge två gånger om i den första perioden.

Jonathan Pudas skickade in Skellefteås ledningspuck i spel fem mot fyra – och Rickard Hugg sprätte upp 2–1 i boxplay till gästerna precis före paus.

– Vi växte in i matchen mer och mer. Tufft att hamna i underläge, men kom tillbaka starkt. Tyvärr fick de in ett i numerärt underläge, men vi måste fortsätta vara noggranna med pucken. Vi har försökt fokusera på att jobba hårt och komma tillbaka till grunderna, sade LHC:s målskytt Broc Little i C More.

Mer aggressivt hemmalag

I andra perioden satte ett betydligt hetare Linköping högsta fart, samtidigt som Skellefteå slarvade – och vips hade östgötarna vänt till ledning med 4–2.

Först kvitterade Patrik Lundh på en styrning – sedan två snabba fullträffar av Jarno Kärki och Lundh igen inom loppet av bara 17 sekunder.

– Vi vågar hålla i pucken och passa till varandra i stället för att sätta varandra i skiten. Vi är lugnare med pucken och kan bygga upp ett anfallsspel. Det ska vi fortsätta med, sade Patrik Lundh till C More.

Slarvigt

Skellefteåbacken Jonathan Pudas var rejält irriterad på sitt lags uppträdande efter två perioder.

– Vi spelar dåligt från röd och hem. De får spela sig ur egen zon för lätt och komma med fart genom mittzon. Sedan är vi alldeles för lama framför eget mål, sade han i C More.

I sista perioden reducerade Jacob Olofsson via Jarno Kärkis skridskor. Men närmare än så kom inte gästerna. Joe Whitney lyfte i stället in 5–3 i öppen bur.

– Vi tappade matchen i andra perioden, samtidigt ser man hur små marginaler det är. De får ett enkelt 2-2-mål, sedan tar vi en puck out och de får 3–2 och vi blir passiva och de tar över, sade Skellefteås tränare Tommy Samuelsson i C More.