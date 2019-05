Ny sommar – samma artister

Fakta

Årets sommarhits enligt P3, Rix FM och Spotify:

Ed Sheeran och Justin Bieber: "I don't care"

Avicii featuring Aloe Blacc: "SOS"

Jubel - "On The Beach"

Mares: "Sunnanvind"

Molly Sandén: "Va det då?"

Hov1 featuring Veronica Maggio: "Hornstullsstrand"

Mabel: "Don't call me up"

Näääk featuring Fricky & Denz: "Cali"

Felix Sandman och Benjamin Ingrosso: "Happy thoughts"

Veronica Maggio: "Tillfälligheter"

Gammal: "Sånger från förut"

Vigiland featuring Alexander Tidebrink: "We're the same"

Tungevaag & Raaban: "Million lights"

De Vet Du: "Höjer våra glas"

ZE: "74 bars"

Daddy Yankee featuring Snow: "Con calma"

Shawn Mendes: "If I can’t have you"

Ava Max: "So am I"

Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus: Old town road (Remix)

Milk featuring C&N Project: "Opa opa"

Tamta: "Replay"