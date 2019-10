Foto: Mark Lennihan/AP/TT

Microsoft slog analytikernas förväntningar när bolaget presenterade sin delårsrapport för perioden som avslutades den 30 september.

Nettovinsten blev 10,7 miljarder dollar, eller 1:38 dollar per aktie. Analytikerna hade tippat på 1:25 dollar per aktie. Resultatet kan jämföras med en vinst på 8,8 miljarder dollar, eller 1:14 dollar per aktie samma period förra året.

Omsättningen steg till 33,1 miljarder dollar, jämfört med 29,1 miljarder dollar samma period 2018.