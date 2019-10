Maia Hirasawa ger ut julskiva

Foto: Claudio Bresciani/TT

Artisten Maia Hirasawa släpper "Maias jul", ett album med tio jullåtar varav fyra är egna kompositioner. I ett pressmeddelande berättar hon att det hela började för två år sedan, när hon fick frågan av FN:s flyktingorgan UNHCR om att göra en coverversion av julklassikern "Let it snow".

"De ville ha en mörkare version för att visa hur situationen var i flyktingläger, det är så jäkla kallt. Jag tror det var där första fröet såddes. Hur stort spektrum julen omfattar, alla dessa olika känslor", säger Hirasawa själv.

På skivan kommer hon bland annat att göra egna versioner av "O helga natt" och "Ding dong merrily on high". Hon och trollkarlen Carl-Einar Häckner åker dessutom på en julturné tillsammans. De besöker Vara, Malmö, Jönköping och Stockholm under december med sin show "Maia Hirasawas magiska jul med Carl-Einar Häckner".

Maia Hirasawa slog igenom 2007 med singeln "And I found this boy", och samma år kom debutalbumet "Though, I'm just me". "Majas jul" släpps den 8 november.