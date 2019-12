Första romska läsambassadören utsedd

Foto: Susanne Kronholm

Bagir Kwiek heter Sveriges nya läsambassadör, utsedd av Kulturrådet. Han är den första rom som får uppdraget – och kommer att ha ett särskilt fokus på just minoriteten romer.

– Det känns helt omtumlande, säger Bagir Kwiek.

Han är samhällsvägledare på Romano Center och har tidigare bland annat initierat den prisade och spridda utställningen "Vi är romer!". Nu efterträder han Johan Anderblad som läsambassadör, fram till år 2021. Hans uppdrag är att sprida läslust och verka för att alla ska få samma möjligheter att hitta litteraturen. Och att man denna period fokuserar på romer har en enorm betydelse, tror Bagir Kwiek.

– Symboliskt är det otroligt viktigt. Att jag är rom själv är också värdefullt för att jag kan språket och kan nå ut till romerna. I medier porträtteras ofta romer som något negativt och jag vill bidra till att lyfta en annan bild.

Råare klimat

I hårdnande tider blir läsfrämjande verksamhet allt viktigare, tror Bagir Kwiek. Själv har han ett brinnande litteraturintresse, och menar att böcker kan ge en mer korrekt och balanserad bild av verkligheten än den som många tar del av i dag.

– Via läsningen får man in kunskapen på ett annat sätt, och tar in andra perspektiv än i de snabba nyheterna – som nuförtiden ibland är ren propaganda, säger han.

Läsningen kan också vara viktig för romerna som minoritet, tror han.

– Den ökar den egna kunskapen, och kunskap är något som ingen kan ta ifrån dig.

Kwiek anser att samhället och synen på kultur börjar förändras. I Sölvesborg drev till exempel SD, med stöd av M, KD och det lokala Sölvesborgs- och Listerpartiet, igenom att skolbiblioteken inte längre behöver köpa in böcker på alla elevers modersmål.

– Det är ett tydligt tecken på att det är ett råare klimat som får fäste i både Sverige och Europa i dag. Det är viktigt att ha en motvikt till det, hävdar han.

Spegla vardagen

Det första Bagir Kwiek ska göra är att träffa bibliotekarier i Göteborg, och att träffa sakkunniga – samt att resa runt till olika romska grupper i Sverige. För att sprida läsningen behövs olika sorts medicin för olika problem, tror han.

– Om vi pratar om yngre människor måste man träffa dem och prata med dem, och lyfta sådant som är intressant för dem. Det är inte alltid geografi och historia, utan sådant som speglar deras vardag.