Färgglatt och fartfyllt med Laleh

Foto: Magnus Andersson/TT

En fartfylld konsert och ett leende nästan upp till öronen – Laleh frälste Lollapalooza-publiken i kvällssolen.

Lalehs spelning på Lollapalooza inleddes med att musikjournalisten Annah Björk klev upp på scenen och läste några rader ur sin bok ”Ni måste flytta på er” – om hur ett gäng musikskapare väntar på sin producent, och blir besvikna när producenten anländer och visar sig vara kvinna.

Därefter kom Laleh in på en gul tron, och drog i gång ”Knock knock”. Publiken jublade till låtrader som ”It's easy to forget that the world is ours, and not just the men in suits and their wrestling shoes”.

Hitmaskinen Laleh har producerat såväl sina egna som andra artisters låtar. Besökarna fick höra allt från tidiga Laleh-låtar till nutida hits. Hon delade generöst med sig av mikrofonen till publiken, och slutade aldrig le.

– Jag kommer ihåg när jag gjorde min första skiva och skivbolaget sade att det inte fanns någon singel. Så jag gick hem och skrev den här, sade hon och drog i gång "Live tomorrow" från 2005.

Laleh släppte tidigare i år plattan "Vänta" och hann bland annat med "Svenska 2", "Sand överallt" och titelspåret – med artisten själv på gult piano och lite stråk och blås på det.

Så klart kom även den största låten från "Vänta"-plattan in mot slutet.

– Jag skulle vilja summera kvällen med ett tack och ett förlåt, ropade hon, och drog i gång "Tack förlåt".