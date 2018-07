Nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Det har varit en lugn natt i Sjuhärad, enligt polisen.

Sverige

Flera bostäder fick utrymmas och ett viktigt meddelande till allmänheten gick ut till boende i centrala Göteborg sent på söndagskvällen.

Anledningen var en stor brand i en industrilokal på Hisingen och boende i Göteborg ombads stänga fönster och ventilation. På bilder ses en pelare av svart rök ligga över staden.

Ett 40-tal brandmän har under natten kämpat med branden och det viktiga meddelandet är nu hävt. Det fanns tryckkärl som exploderade i byggnaden men ingen person ska vara skadad.

Örebropolisen utreder ett misstänkt mord, sedan en kropp hittats i stadens västra delar. Larmet kom strax före klockan tre på natten, då det beskrevs som en livlös person på en gata.

Platsen är avspärrad i väntan på fortsatt undersökning. Polisen är tystlåten om övriga omständigheter.

"Anledning till att polisen ej utvecklar kön, ålder samt tillvägagångssätt med mera är för att inte påverka eventuella vittnen", skriver myndigheten. (TT)

Världen

I dag går Zimbabwe till val för första gången sedan Robert Mugabes avgång i fjol.

Hans efterträdare, den 75-årige Emmerson Mnangagwa, utmanas nu av i första hand 40-årige Nelson Chamisa, en advokat och präst som hoppas bli Zimbabwes hittills yngste ledare.

I opinionsmätningar inför valet har Mnangagwa ett knappt försprång. Det betyder att det eventuellt blir en andra valomgång den 8 september, om ingen kandidat lyckas få minst hälften av rösterna. (TT)

Zlatan Ibrahimovic kastade sin vita Galaxy-tröja i gräset för att fira ett hattrick som innebar 4–3 i det dramatiska mötet med Orlando hemma på Stubhub Center i Carson.

Florida-laget ledde med 2–1 när andra halvleken började. Men då satte "Ibra" i gång. Först 2–2 på en hög nick. Orlando svarade snabbt med ett tredje mål.

Zlatan och norrmannen Ola Kamara väggspelade sig synbarligen retligt lätt fram, och svensken avslutade med en flygande nick; 3–3. Och så, efter 70 minuter, öste Ibrahimovic från nära håll in avgörande 4–3, vilket fick Los Angeles Galaxy att på Twitter utbrista , "DO YOU BELIEVE IN ZLATANNNNNNNNNNNNNN". (TT)