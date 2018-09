Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Natten har varit stökig i Sjuhärad.

Sjuhärad

– Det har varit mycket stök på stan. Vanlig fylla, bråk och slagsmål, säger Peter Apelqvist, stationsbefäl vid polisen.

Det vakthavande befälet i polisregion Väst skickade till och med över förstärkning till Sjuhäradspolisen på grund av att det var så mycket att göra i både Ulricehamn och Borås.

En man som greps sent på lördagen misstänkt för misshandel i nära relationen i Ulricehamn, anhölls under natten av åklagare. Det har också skrivits flera anmälningar om brott i nära relation i Sjuhärad under natten.

Två män bråkade på Mcdonalds i Ulricehamn sent på lördagskvällen. En av de två var kvar när polisen kom till platsen, han uppträdde hotfullt, blödde i ansiktet och viftade bland annat med en kniv. Mannen fördes till sjukhus.

Sverige

En man är svårt skadad efter att ha blivit knivhuggen utomhus i Vällingby, natten till söndagen.

– Larmet inkom vid 04.11-tiden och vi har inlett en förundersökning om mord. Mannen är allvarligt skadad och förd till sjukhus, säger Fredrik Andersson, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.

En man har gripits, misstänkt för mordförsöket och polisen håller just nu förhör med den misstänkte.

– Platsen är avspärrad och vi gör en teknisk undersökning, säger Fredrik Andersson. (TT)

Strax efter 22-tiden på lördagskvällen knivhöggs en man i 25-årsåldern i magen på en adress i Nyköping.

Mannen fördes skadad till sjukhus och en man i samma ålder greps på platsen, misstänkt för försök till mord eller dråp.

– Vi vet inte exakt hur svårt skadad han är men vi befinner oss på sjukhuset nu för att försöka prata med målsäganden, säger Martin Detterström, vakthavande befäl vid polisregion Öst.

Brottsplatsen är avspärrad i väntan på teknisk undersökning. (TT)

Världen

Minst 420 personer har bekräftats döda på den indonesiska ön Sulawesi, enligt uppgifter i statliga medier på söndagen. Samtidigt varnar myndigheterna för att dödstalet kan stiga ytterligare.

Över 500 personer är svårt skadade och lokala sjukhus har fullt upp med att ta hand om nya skadade som anländer.

Skalvet som drabbade kuststäderna Palu och Donggala på fredagen hade en magnitud på 7,5. Det följdes av en tsunami med vågor på uppemot tre meter. (TT)

Tesla-vd:n Elon Musk har gjort en uppgörelse med den amerikanska finansinspektionen (SEC) enligt domstolsdokument som affärssajten CNBC refererar till. Uppgörelsen innebär att Musk får stanna kvar som vd men lämna posten som ordförande i företaget.

SEC har stämt Musk för säkerhetsbedrägeri efter att han den 7 augusti skrev på sitt twitterkonto, med fler än 22 miljoner följare, att han övervägde att privatisera elbilstillverkaren och ta företaget från börsen. Musk meddelade senare att han ändrat sig. (TT)