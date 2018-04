Wollters debut öppnar inga nya dörrar

Stina Wollter Album: Garden songs Bolag: Olga Produktion/Border Genre: Pop

Stina Wollters skiva heter alltså “Garden songs”. Låtarna har fått växa likt i en trädgård under en lång tid. I 24 år närmare bestämt. Allt började med en kärlekssång till Stina från den eviga kärleken Micke Olsson. Det har rullat på med uppgång och fall, kris och eufori.

Det finns stänk av både en snällare Tom Waits, Louise Hoffsten och The Bands poppigare sida. I ”Leave my shame” snos det till och med rakt av från Nick Caves “Red right hand”. Starka referenspunkter. Det är kvalitet uti varje fingerspets, men samtidigt harmlöst och habilt. Wollters debutalbum missar aldrig målet utan lunkar på i makligt tempo. Det öppnas inte några nya musikaliska dörrar, men duger absolut. Om Wollter skulle dyka på Jill Johnsons veranda hade det inte förvånat en sekund.