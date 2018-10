Välputsad pop på Benjamin Ingrossos debut

Benjamin Ingrosso Pop Album: Identification Bolag: Ten Music Group

Benjamin Ingrosso ska ha en eloge för att ha gått från halvtrist Melodifestivaldeltagare till att leverera ett creddigt popalbum – på mindre än ett år. 21-åringens debut ”Identification” är proppfullt med snygg r’n’b-pop som visar att Ingrosso har många radiohits i sig.

Det är en bra mix och han lyckas vara generellt hjärtekrossad

Här finns de elektroniska dans-hitsen Behave och So good so fine when you’re messing with my mind som känns som en blandning av Tove Styrke och Zayn, och de mer försiktiga I’ll be fine somehow och Love songs. Det är en bra mix och han lyckas vara generellt hjärtekrossad men även personlig som när han hyllar familjen i Spotlights.

Trots det känns det ytligt och inget verkar gå riktigt djupt. Det är lite för välpolerat och jag saknar något som chockar.