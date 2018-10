The Plan saknar det spretiga

The Plan Pop Album: From worlds away

När The Plan, med Theodor Jensen och Mikael Furugärde i täten, nu är tillbaka med albumet “From words Away” har hela tolv år gått sedan sist. Nästan obegripligt lång tid. Duon har heller inte skyndat på processen utan låtit produktionen dröja. En ambition som hörs. Och det hörs också att gruppen befinner sig på en annan plats en tidigare.

I grund och botten vilar visserligen fortfarande den lite aviga indiepopen som ju känns så hemma i Göteborg. Det hörs kanske framförallt i Love is all around, den Henrik Berggren-doftande A confession, Everything’s dead och Everyday. Men tilltalet i stort har mjuknat och samlat ihop sig.

Många gånger fungerar det lika bra, men till och från känns materialet också aningen strömlinjeformat. Då saknar jag det spretiga.