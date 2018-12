The 1975 är bättre än någonsin

The 1975 Album: A brief inquiry into online relationships Bolag: Polydor Genre: Pop

Manchesterbandet The 1975 har fyllt sitt tredje album med kritik mot det moderna samhället. I like America & America likes me handlar om hur rädslan för terrordåd och masskjutningar blivit vardag i USA. I smärtsamma The man who married a robot berättar Siri om en man vars enda vän är internet.

Sångaren Matty Healys röst får glänsa både i autotune, avgrundsvrål och i mjuk falsett i den fantastiska balladen I always wanna die (sometimes) som avslutar skivan.

Kvartetten blandar klassisk britpop, jazz, spoken word och verkar ha lekt fram melodierna och produktionen till perfektion. “A brief inquiry into online relationships” är ett brett album med rappa texter där The 1975 lyckats fånga ångesten och glädjen i att leva just nu.