Svag pånyttfödelse av Rita Ora

Den brittiska sångerskan Rita Ora blandar gamla låtar och lama samarbeten på “Phoenix” och hon lyfter, trots titeln, inte ur askan.

Rita Ora Album: Phoenix Bolag: EastWest/Warner Genre: Pop

Rita Ora dedikerar sitt nya album ”Phoenix” till Avicii, det berättade hon i en intervju med The Evening Standard förra veckan. Och visst är skivan full med elektrisk dans-pop, men till skillnad från den svenska stjärnan Tim Bergling gör hon fler dåliga än bra samarbeten. Avicii-låten Lonely together som enda undantag. Girls som ska vara en hyllning till bisexuallitet, gör hon med Bebe Rexha och Charli XCX, men låter som en tramsig tolkning av Katy Perrys I kissed a girl. For you - soundtracket till filmen “Fifty shades free” - sjunger hon tillsammans med Liam Payne och låten är bara något mindre dålig än Fifty shades-filmerna.

Sex år tog det för brittiska Rita Ora att göra en uppföljare till sitt tokhyllade debutalbum. Dessutom stämde hon sitt skivbolag som i sin tur stämde Ora för att hon brutit sitt kontrakt. Titeln kan kunna tolkas som en comeback, att 27-åringen rest sig ur askan, pånyttfödd som en fågel Fenix efter turerna med skivbolaget. Men Rita Ora har knappast lämnat rampljuset sedan sin debut, trots avsaknaden på album. 2014 släppte hon inte mindre än åtta singlar och hon har synts som domare i diverse populära talangprogram i England.

Det bästa på sångerskans andra album är helt klart Oras röst. Den håller i både de maffiga partierna i Soul survivor och det mer avskalade i Your song där hon glänser till ett enkelt beat som flirtar med Aviciis You make me. Hon fångar nyanserna i hjärtesorg, längtan, eufori och låter sig vara sårbar. Soul survivor, Your song och tropik-poppiga New look lyfter plattan med sina snygga melodier och lyckopiller till refränger och med tio sådana låtar till hade albumet varit riktigt bra. Men istället för den skinande pop-pärla “Phoenix skulle kunna blivit så är den främst en samlingsskiva med svaga samarbeten och ett gäng låtar som redan spelats på radion i ett år. Som radiohiten Anywhere som absolut är en härlig popdänga men som släpptes 2017.

Det känns inte nytt och spännande, hälften av låtarna verkar vara utfyllnad.

Känslan överlag efter ett par genomlyssningar är: jaha. Det är helt okej, inget världsomvälvande. Inte platt fall men det vinglar ordentligt och riktigt ur askan verkar sångerskan inte vara riktigt än.