Snow patrol bäst i avskalad kostym

Snow Patrol Genre: Pop/Rock Album: Wildness Bolag: Polydor/UNI

Snow Patrol är tillbaka med sitt första album på sju år, och om föregångaren “Fallen empires” bröstade upp sig så hörs nu en återgång till det snällare och stilla. Mer än något annat är det Gary Lightbodys sång och akustiska ljudbilder som står i centrum.

Stundtals känns visserligen arrangemangen väl tilltagna och smäktande, som i fallet med singeln ”What if this is all the love you ever get”. Vid andra tillfällen överraskar ett elektroniskt sound, men som bäst blir det ändå när ”Snow Patrol” tillåter sig själva att landa i en mer avskalad kostym, i spår som ”Life on earth”, ”Don’t give in” och ”Life and death”. Med just den känsligheten följer närvaro och nerv.