Skivrecension: MILCK gör första Me too-albumet med den äran

Connie Lim, mer känd under namnet MILCK, är artisten som fick sitt stora genombrott under The womens march on Washington förra året

MILCK Pop Album: This is not the end Bolag: Atlantic Records

Connie Lim, mer känd under namnet MILCK, är artisten som fick sitt stora genombrott under The womens march on Washington förra året. Allt tack vare singeln Quiet som kom att fungera som en slags kampsång i samband med demonstrationen.

Nu när Lim följer upp med ”This is not the end” hörs ett melankoliskt men bestämt och slagkraftigt uttryck som klarar av att blicka framåt, mitt i det tunga och mörka. Tajmingen är perfekt och aktualiteten i texterna, med utgångspunkt i ämnen som sexuella övergrepp, kvinnlig frigörelse och könsidentitet, skakar om.

Connie Lim är en av de första i raden att leverera ett album i kölvattnet av Me too-rörelsen. Hon gör det bra, med en viktig och uppriktig övertygelse och en starkt drabbande röst. Förhoppningsvis kommer många andra att följa andra hennes exempel under den närmaste tiden.