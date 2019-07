Metallica redo att inta Ullevi i kväll

Foto: Pontus Lundahl/TT

SMHI förutspår uppehåll i Göteborg under tisdagen. Ullevi är utsålt. Plats på scen för Metallica – bandet med en vacker, men tragisk, historia.

Sveriges relation med Metallica är lika sprudlande som sorgsen. 1986, då basisten Cliff Burton omkom vid en turnébussolycka i småländska Dörarp, har blivit ett mörkt blad i gruppens historia. Berättelsen om Metallica hade kunnat sluta där, men med nya tag – och succéalbumet "Master of puppets" från samma år i ryggen – hamnade bandet i stället på tröskeln till sitt stora genombrott. Några år senare, 1991, kom det självbetitlade albumet "Metallica", även känt som "The black album", som blev en kolossal framgång, med låtar som "Enter sandman" och "Nothing else matters".

Sedan dess har Metallica nått såväl toppar som dalar. Gruppens varierande stilar har gjort fansen besvikna, och sångaren James Hetfields alkoholmissbruk har tvingat bandet att anlita en psykolog. Men när året är 2019 går Los Angeles-bandets popularitet ändå inte att ta miste på.

Förra året fick gruppen Polarpriset. Metallica tackade genom att i Globen några månader senare jamma sig igenom en coverversioner av "The final countdown" och "Dancing queen", och på kuppen slå arenans dåvarande publikrekord – två gånger i rad.

"Ofta under dryga två timmar hittar Metallica en perfekt skärningspunkt mellan nytt och gammalt, mellan tunga riff och melodiösa ballader", skrev Expressen.

Förra gången Metallica stod på Ullevis scen, 2015, slog de ett annat av sina många publikrekord, med den största metalkonserten i Norden dittills. Det mesta pekar på att uppslutningen inte blir mycket sämre den här gången. I går släppte arrangören Live Nation ytterligare några biljetter, och enligt uppgifter till DN uppskattas över 63 000 personer besöka Ullevi under tisdagens konsertkväll.

Det är knappast något avsked. Metallica har antagligen bara börjat.