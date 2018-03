Lissies refränger sveper in som en urkraft

Lissies mäktiga och samtidigt sårbara röst bär upp även de mediokra låtarna, tycker Fredrik Söderlund.

Lissie Album: Castles Bolag: Lionboy/Cooking Vinyl Genre: Pop

Amerikanskan Lissie har jämförts med både Florence And The Machine, Lana Del Rey och Stevie Nicks. Hon medverkar i senaste “Twin Peaks”-säsongen. Inget dåligt garde att tillhöra. Svepande dramatisk pop och surrealistisk mystik.

Lever hon upp till referenserna? Absolut. Storheten och det högtravande bryter igenom allt. Med en massiv produktion i ryggen lyfter låtar som ”Castles”, ”Blood & muscle”” och Meet me in the mystery” rakt ut i atmosfären. Lissies mäktiga och samtidigt sårbara röst bär upp även de mediokra låtarna. En kvalité som också Del Rey behärskar. Flera låtar där melodin och versen är anonyma lyfts till en helt annan nivå när refrängerna sveper in som en urkraft. Det är givetvis en uppenbar dramaturgi, men Lissie behärskar den briljant.