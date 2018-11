Kaxigt och vuxet av Mariah Carey

Mariah Carey Album: Caution Bolag: Epic Records R&B

"Caution" är det femtonde albumet från den numera legendariska Mariah Carey. Nu när det börjar närma sig jul spelas "All I Want for Christmas" gång på gång på gång, i varenda butik som en sätter fot i såväl som ständigt på radion. Häromveckan spelades till och med låten på klubben. Det är ju november! Men, som räddning har Carey skapat ett album som är en perfekt uppladdning till julhiten från sena 90-talet. "Caution" är förvånansvärt bra, med tanke på alla rykten kring att Mariah Carey har tappat rösten med åldern, och bara är en talanglös diva. Jag håller inte med. Det är kaxigt och vuxet, men samtidigt inte för mycket någonstans. Mariah Carey är definitivt fortfarande relevant år 2018, och förblir det.