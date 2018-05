Father John Misty fortsätter underhålla

Father John Misty Album: God’s favorite customer Bolag: Bella Union/Pias Rock/pop

Under 2010-talet har Father John Misty seglat upp som en Jesus-figur i musikuniversum. Med skarpa och betraktande ögon har han skrivit texter om vår samtid och människans brister och ibland korkade intellekt. Men det som ändå har gjort honom till en av de mest underhållande artisterna är hans underliggande ironi och dödsallvarliga humor, vilket har gett låtarna en svalka som få andra lyckas med. Även om Father John Mistys nya album ”God’s favorite customer” inte har samma charm som ”Pure comedy” och ”I love you, honeybear” är det en upplevelse du inte vill vara utan. I alla fall om du vill höra rader som ”does everybody have to be the greatest story ever told?” eller ”you can take what I know about love and drown it in the sink”.