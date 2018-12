Ett hjärta i spillror

Ex:Re Album: Romance Bolag: 4AD / Glassnote records / Playground Indierock

Om du räknar Bon Ivers separationsalbum ”For Emma, forever ago” som ett mörkt tillstånd så kommer det ända i riktigt i närheten av ”Romance” med Ex:Re. Artisten bakom projektet (som uttalas X-Ray) är Daughter-sångaren Elena Tonra och på hennes solodebut finns ingen som helst plats för tröst eller lindring. Hon sjunger filterlöst om det svarta hål som hon hamnade i efter att hennes senaste relation gick i kras. Det känns nästan som att du sitter och tjuvlyssnar på en terapisession, och det är svårt att sluta. För samtidigt som det är plågsamt är det också fascinerande och fint att ta del av Elena Tonras berättelser. Som när hon sjunger: ”Drunk in my hotel room, I look perfect. I look like I'm 24 before I caught your coldness”.