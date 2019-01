En strålande comeback av Sharon Van Etten

Foto: Pressbild

Under 2010-talet har Sharon Van Ettens andäktiga röst stått ut som en av de mest personliga och angelägna. När hon nu är tillbaka efter flera års frånvaro är det delvis en ny artist som lyssnarna möter.

Sharon Van Etten Album: Remind me tomorrow Bolag: Jagjaguwar/Playground Pop/singer-songwriter

Du som någon gång i livet har lämnat din uppväxtort för en ny stad eller ett nytt land vet nog hur det känns att återvända och springa på gamla bekanta som fortfarande har sin bestämda åsikt om vem du är. Även din familj kanske envisas med att se på dig som barnet du en gång var. Att du i själva verket har utvecklats till en annan person med nya sidor och andra perspektiv kan helt enkelt passera obemärkt förbi.

När Sharon Van Etten släppte singeln ”Comeback kid” i oktober förra året var det med detta återvändartema och dessa känslor i åtanke. Men framförallt blev det uppenbart att indiefavoriten från New Jersey inte bara pratade om tidigare erfarenheter. Med låten ville hon visa upp en ny musikalisk sida av sig själv. En mer experimentell sida som bröt mot den dova och gitarrbaserade som hennes fans hade varit vana att höra.

Nu när Sharon Van Etten återvänder med ”Remind me tomorrow” har det gått nästan fem år sedan hennes förra tokhyllade album ”Are we there” och mycket har hunnit hända sedan dess. Hon har börjat studera till rådgivare inom mental hälsa, gjort skådespelardebut i Netflix-serien ”The OA”, deltagit som musikakt i den nya säsongen av David Lynch-serien ”Twin Peaks” och blivit mamma för första gången. Allt detta, tillsammans med att Sharon Van Etten varvade ner från sitt hektiska turnéliv, ligger till grund för låtarna på ”Remind me tomorrow”.

Hon säger själv att skivan är en reflektion över var någonstans hon är i livet – hur lycklig hon är och vilken bra plats hon befinner sig på, samtidigt som världen runt omkring är ”fucked up”. Det har lett till att hon för första gången vinklat upp persiennerna och låtit mer ljus falla på texterna och musiken, utan att för den skulle tappa sitt personliga språk och karaktäristiska tilltal. Det märks inte minst i kompositionerna där Sharon Van Etten har experimenterat mer med keyboards, drones och trummor, istället för sitt typiska gitarrspel. Nämnda ”Comeback kid”, ”Seventeen” och ”You shadow” är strålande exempel på hur hon lyckats med detta.

På ”Remind me tomorrow” visar Sharon Van Etten med stort självförtroende att hon inte har någon som helst lust att låta sitt tidigare jag styra vem hon vill vara nu. Och det tackar vi innerligt för.