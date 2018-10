En mörk indiepärla av Peter Bjorn and John

Peter Bjorn and John Album: Darker days Bolag: Warner Genre: Indie/pop

Indiepop-veteranerna Peter Bjorn and John har hållt ihop i snart två decennier och har med ”Darker days” skapat åtta album. Så det är väl inte helt märkligt att de testat något nytt: de har skrivit var för sig. Exempelvis ”One for the team” är skriven av Peter Morén, ”Gut feeling” av Björn Yttling och ”Every other night” av John Eriksson. Och det känns som om jag lär känna trion lite bättre. Inte visste jag att det är Peter som gillar att plocka in soul, att Björn gärna pitchar sången och att John skriver bäst texter.

Det kan verka spretigt, men skivan är sammanhållen av sitt mörka, lagom deppiga tema trots att musiken går mellan 60-tals rock, lo-fi punk och elektropop. Poptrion från Stockholm skiner starkt på denna indiepärla.