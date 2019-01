Vilket pris gäller i affären?

Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Kanske är det tid att återinföra prislappar på varje vara, skriver Rune Jakobsson.

Ett av våra stora affärsföretag har under många år svarat kunden att det är priset som de slår in i kassorna som gäller. Vad det står på olika ställen i affären har ingen betydelse. Nu börjar också vissa specerihandlare tillämpa samma metod. En expedit konstaterade att kunden hade rätt, men blev tillrättavisad av butiksansvarig person att det är priset som slås in i kassan som gäller, och kunden blev erbjuden att lämna varan om han inte ville betala det pris de slagit in.

”I dag tar handeln lagen i egna händer utan att någon myndighet reagerar.”

Vad har vi Konsumentverket till? För 25 år sedan blev det tillåtet att märka på hyllkanten och dylikt vad varan kostade för att slippa märka varje vara. I dag tar handeln lagen i egna händer utan att någon myndighet reagerar. Kanske är det dags att återinföra prislappar på varje vara, för då kan det ju vara rätt att det är det som slås in i kassan som gäller. Med andra ord: Bort med streckkoderna när det inte fungerar för oss kunder att se vad varan kostar då vi lägger den i varukorgen.

Under lång tid så har ju det ju oftast rättats till när en kund upptäcker att priset inte stämmer med vad som står på hyllkanten, men nu har det blivit annorlunda i vissa affärer. Och det enda sättet att rätta till det är väl att låta bli att handla mer i den affären som bär sig illa åt, och tala om det för vänner och bekanta.

Rune Jakobsson