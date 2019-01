Ett historiskt svek från C och L

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Centern och Liberalerna har gått i Löfvens fälla och ger honom all makt, anser skribenterna.

I fredags röstade riksdagen för att Stefan Löfven (S) ska få fortsätta att styra. Det blev möjligt genom att Centerpartiet och Liberalerna valde att stödja samma regering som man röstade bort efter valet.

För oss moderater är det en stor besvikelse att våra tidigare alliansvänner aktivt har valt att byta sida. Man sa till väljarna före valet att man sökte väljarnas förtroende för att stödja Ulf Kristersson (M) som statsminister. Nu använder man istället sina röster för att bli ett socialdemokratiskt stödparti. Det är ett historiskt svek mot den stora, allmänna borgerligheten.

Detta blir samtidigt en helt absurd regeringsbildning. De fyra partierna – S, MP, C och L – har kohandlat om politiken utan att ha en ideologisk samsyn om vilken politik som behövs för Sverige. S skriver dessutom dels ett avtal med MP, C och L om att ställa Vänsterpartiet utanför politisk påverkan ”om politikens inriktning”. Samtidigt har man en hemlig överenskommelse med V som sätter det andra avtalet ur spel. Att redan från början bygga en regeringsbildning på motstridiga budskap underminerar förtroendet för hela politiken.

Centern och Liberalerna tror att man ska få Socialdemokraterna att ytterst motvilligt genomföra en lång rad politiska beslut som S tog hård strid mot i hela valrörelsen, och som närmast är själva ryggraden i Socialdemokraternas politik. Uppluckrad arbetsrätt, konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen, marknadshyror, tredubblat Rut-avdrag, ja till vinster i välfärden och avskaffad värnskatt. Förutom att LO och vänsterflanken inom S kommer att sätta sig på tvären, skulle ett genomförande medföra att S tappar stora mängder väljare till V. Detta vet såklart Löfven.

Hans medel för att hantera saken blir att förhala beslut, gömma alla jobbiga frågor i långa utredningar och ständigt ge dessa tilläggsdirektiv, så att de inte blir klara före valet 2022. Löfven har hela regeringsmaskineriet, statsråden och myndigheterna till sitt förfogande, och skriver alla utredningsdirektiv. I sista hand kommer man att kunna stoppa förslag med hänvisning till det ”statsfinansiella läget”.

Hotet från Centern och Liberalerna om att avsätta Löfven om han inte uppfyller villkoren i överenskommelsen är märkligt och naivt. För det första bygger det i så fall på stöd från M, KD och SD. Plötsligt är det alltså inget problem att ta stöd av SD?

För det andra räknar S såklart med att regeringsbildningen kommer att försvaga både C och L. I ett läge där partierna backat eller rent av ligger farligt nära fyra procent kommer de också att ha förlorat all sin makt. Om man så mycket som andas om misstroende kommer Löfven direkt att svara med att utlysa extraval, och Centern och Liberalerna inrättar sig då snällt i ledet igen. Centern och Liberalerna har gått i Löfvens fälla och ger honom all makt.

Från och med nu ingår C, MP, L, V och S tillsammans i vänsterblocket och är ansvariga för Sveriges samhällsproblem. Det kommer vi att påminna dem om fram till nästa val.

Jan Ericson (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

riksdagsledamöter från Sjuhärad