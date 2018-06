Sommarkänsla: naturen kallar i Bollebygd

Foto: Anne Engström

Anne Engström ger nio sommartips från sköna Bollebygd

Mystiska gångar och grottor

Sjögareds berg i Töllsjö sägs i gammal tradition ha varit tillhåll för troll, sådana där varelser med svart hår och ring i näsan som man kan se i John Bauers teckningar. Månljusa nätter satt de vid Töllsjön och putsade sina kopparkärl. Några troll i grottorna kan vi inte utlova, men däremot är Sjögareds berg känt för ett rikt fågelliv. Man kan även klättra i bergen. I närheten finns resterna av en gammal borg som det berättas att danskarna övergav efter att ha sett Morjhultsborna gå till kyrkan med facklor vid jul och trott att det var ett anfall.

Foto: Anne Engström

Fiska upp middagen eller bara glid runt

Bollebygds kommun har en och annan sjö där man kan fiska – bara man köper fiskekort först - eller glida runt med båt. På Bollebygds kommuns hemsida finns information om var man kan fiska och vem som säljer fiskekort till de olika sjöarna. Det finns även flera kommunala badplatser vid Ballasjön i Bollebygd, Stockasjön i Gesebol, Töllsjön, Västra Nedsjön i Nedflo, Vannasjön i Olsfors, Viaredsjön vid Vikhult i Hultafors och Östra Nedsjön i Tubbared.

Foto: Lennart Magnusson

Vandra Sjuhäradsleden

Sjuhäradsleden går från Hindås till Mullsjö. I väster ansluter den vid Hindås station till Vildmarksleden. I Bollebygds kommun passerar den bland annat Hestrafors, Olsfors och utsiktsplatsen på berget i Hultafors där man kan se ut över Viaredsjön. Sträckan Hindås–Hestrafors är 13 kilometer, sträckan Hestrafors–Omegastugan i Olsfors är 13 kilometer och sträckan Omegastugan–SOK-stugan i Sandared är 10 kilometer.

Foto: Lennart Magnusson

Kvarn och fältspatsgruva

Vanna kvarn är en gammal skvaltkvarn som ligger vid Vannasjön i Olsfors. Den ursprungliga skvaltkvarnen på platsen revs 1852, men 1993–1994 återskapades den av entusiaster som tillverkade den nya kvarnen enligt gammal metod. Vid kvarnen finns även en kaffestuga där det då och då ordnas våffeldagar, brödbakning, kaffeservering med mera. Den årliga kvarndagen är i år den 2 juni. Det finns även en vandringsled runt Vannasjön och en stig man kan vandra runt den övre kvarndammen. Den riktigt spänstiga kan även klättra upp till den gamla fältspatgruvan ovanför kvarndammen.

Foto: Anne Engström

Gamla stenbroar

Stenvalvsbron vid Horsvad ligger precis utmed länsväg 1757 från Bollebygd till Olsfors och är en av de gamla stenbroar som är mest lättillgängliga. Gamla stenbroar finns även bevarade vid Joel Kolléns väg i Hultafors, Buagärde, Henå, Brunnsgatan i Bollebygd, nära Hembygdsgården, Krokdalsvägen, Södra Almedalsvägen, Ztoskogen och Slätthult i Töllsjö.

Foto: Wigo Mellström

Vandra utmed Sörån

En bra startpunkt för en vandring utmed den vackra Sörån kan vara vid Flüggers anläggning vid Grönkullen. Vandra i riktning mot Bollebygd eller österut till Viaredssjön i Hultafors.

Foto: Anne Engström

Gamla byggnader i hembygdsparken

I Hedebergspark har flera gamla byggnader bevarats som har flyttats dit från andra platser. Initiativet att bilda Bollebygds hembygds- och fornminnesförening togs 1927 och 1928 bildades den. Under andra världskriget donerade Gustaf Werner 50 000 kronor för att bygga en hembygdspark. Höggärdesstugan köptes in 1952, revs och återuppbyggdes i Hedebergspark 1953. I Högastugan finns smedja och skomakarverkstad. Ladugården skänktes 1955 av Hultafors IF och flyttades från idrottsplatsen i Olsfors. I parken har sedan bland annat tillkommit en gammal såg, Åsenstugan och ett museum i en tillbyggnad till bakstugan.

Foto: Anne Engström

Picknick vid vattenfallet

Forssa fall är lätt att hitta. Bara kör eller cykla i riktning mot Rävlanda så finns det på höger sida av vägen snett emot infarten till Forssa industriområde. Kraftverket Forssa ligger vid Nolåns nedre del mellan Rävlanda och Bollebygd. Tidigare fanns även en kvarn på samma plats. 2009 byggdes en fiskväg bredvid fallet. Man ser ofta någon som har stannat till och har en picknick vid fallet.

Foto: Anne Engström

Fika och loppisfynda i lantlig miljö

Morjhults byalag ordnar fika i Morjhults gamla skola i sommar. Vid fint väder sitter man i trädgården. Torsdagarna 31 maj, 21 juni, 12 juli, 2 augusti och 23 augusti bullar byalaget upp en dignande kakbuffé. Passa även på att ta en titt i loppisboden efter fynd.