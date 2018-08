Sökes: statister i träningskläder

Foto: Anne Engström

Har du ett par löparskor och lite träningskläder hemma? Då kan du vara med som statist i en ny film som spelar in en scen i Hindås station på tisdag.

Det är Studio Jox som håller på och spelar in en film i fem delar, Jonni Blueberry, varav inspelningen på tisdag ingår i del tre. Del ett och två spelades in 2015 och 2017. Del ett, som är inspelad på Hindås station och i skogarna, hade testpremiär på Kulturnatta i januari 2016 och hela filmprojektet beräknas ha premiär 2020. Andra delar spelas in i Göteborg, på Åstol och i Skagen.

Tisdag kväll klockan 18–20 vill teamet ha cirka 20 statister i träningskläder på plats.

– Men vi är inte petiga, säger Jonas Myrstrand på Studio Jox. Skulle det komma fler gör det inget. Stationen rymmer många.

Jonas Myrstrand berättar inte vad hela filmen Jonni Blueberry handlar om men scenen man ska spela in handlar om ett ”blåbärslopp” med start vid Hindås station. Arvodet består av saft och kakor. Statisterna ska mingla på stationen och sedan starta i loppet utanför stationen.

– Men ingen behöver springa hela loppet, utan vi vill bara ha minglet och starten, säger Jonas Myrstrand.