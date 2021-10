När fler vill ha fritidshus vill MP höja skatten

Fler har köpt fritidshus under pandemin.

Det är i en intervju i Expressen (4/10) med språkröret Märta Stenevi som det förekommer uppgifter om att MP tittar närmare på V:s framgångar efter sommaren. Istället för att lugnt och fint lyda gick Vänsterledaren Nooshi Dadgostar i polemik med regeringen och fällde slutligen Stefan Löfven (S). Bilden av henne blev inte en bråkig och jobbig typ, som regeringspartierna ville sätta. Tvärtom blev det Dadgostars styrka och opinionsmässigt har V:s påstridighet uppskattats, och likaså har meningsmotståndare imponerats.

Just det sistnämnda är intressant och illustrerar tydligt att MP saknar markkontakt. Under coronapandemin har många svenskar omvärderat sitt sätt att leva. Det är inte ett urbant liv i en lägenhet i ett av storstädernas attraktiva områden som lockar, utan det traditionella villa-livet. Det syns i det ökade intresset – och priset – för villor, men det har även sålts fler fritidshus under pandemin. I januari 2021 ökade exempelvis försäljningen av fritidshus med elva procent jämfört med samma månad ett år tidigare. Dessutom har journalisten Lilian Sjölund en viktig poäng när hon i en ledare (Hela Hälsingland 5/10) belyser det orimliga i att MP vill höja skatten för fritidshus med tanke på att många har investerat i det istället för att exempelvis resa.