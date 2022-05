Det finns dessvärre undantag. Som BT:s politiska redaktör Kajsa Kettil tidigare i veckan uppmärksammade är Ungern en av de stater som avviker från den gemensamma linjen, men på det stora hela är EU mer enat än tidigare. Det märktes även under den årliga Eurovision Song Contest där Ukraina tog hem segern under spektakulära former. I juryrösterna snålades det nämligen med poäng till Ukrainas bidrag men när tittarna fick säga sitt kammade Kalush Orchestra hem 439 poäng av tittarnas röster, vilket placerade dem på en oslagbar första plats.