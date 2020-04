Empress of gör ett av årets starkare album

Empress of Album: I'm your empress of Bolag: Terrible Records

Empress of, egentligen Lorley Rodriguez, är vanligtvis verksam i Los Angeles, där hon skriver och producerar drömsk pop blandat med en renässans av Sades 80-talssoul. Kritikerrosade debuten "Me" kom 2015, och uppföljaren "Us" släpptes 2018. Idag känns de båda som två enkla uppvärmningspass inför "I'm your empress of". Tankarna går lite till Blood Orange, med en liknande avskalad ljudbild med fokus på rytmiska beats lagda över en funkig ackompanjerande melodi. Rodriguez producerade albumet till största del ensam, främst för att ensam bearbeta ett nyligen brustet hjärta. Resultatet blev ett av årets hittills starkare album för oss, men också stärkt självkänsla och avklippta band med det förflutna för Empress of.