Vem vinner BT-plaketten 2022? Rösta på din favorit

Omröstningen är en av de faktorer som juryn väger in när vinnaren utses. Årets jury består av BT:s Malin Henrikson och Johan Rydén samt Peter Johansson, Anna Paulsson, Tove Lorén och Anders Nilsson.

Kommentar: Tillhör världseliten av de som ännu inte blivit proffs och spelade en avgörande roll i att Sverige skrällde till sig en silvermedalj i lag-EM. Deltog i ett par klassiska individuella mästerskap i Europa under sommaren och ingick sedan i det blågula tremannalandslag som slutade tvåa i lag-VM. Utmanade proffsen i en stor svensk tävling och landade på en tredjeplats. Tog sin första college-seger i våras och sin andra under hösten.

Kommentar : Ordnade svenskt EM-silver på seniornivå i lagkappen över 4x100 meter frisim. Simmade sista sträckan på 54,84 med flygande start – det var 54 hundradelar under hennes personrekord i långbana. Utomhus noterade hon även SM-guld på både 50 och 100 meter frisim samt brons på 200 meter frisim. Dessutom tog hon fyra JSM-guld. Vid SM i kortbana blev det guld på 4x200 meter frisim, silver på 100 och 200 meter frisim samt brons på 50 meter och 4x100 meter frisim. I JSM tog hon fem guld samt ett silver och ett brons.

Kommentar : Inledde 2022 med att bli tvåa i Oberstdorfs klassiska världscupsprint, ingående i Tour de Ski. Under touren vann hon den totala poängtävlingen – vilket gav 60 000 kronor i prispengar. I världscupen blev hon även femma i Faluns teamsprint. Totalt slutade hon sexa i sprintcupen. Hennes 322 poäng gjorde att hon var tredje bästa svensk. Ändå fick hon inte plats i OS-truppen. I övrigt tog hon SM-silver i sprint. Och så inledde hon även den nya säsongen med en andraplats i världscupen.

Klubb : Ulricehamns IF

9. Linus Bylander

Född: 9 mars 1997

Idrott: Thaiboxning

Klubb: Fightgym Borås

Kommentar: Under december i fjol nådde Bylander kvartsfinal i VM i -63,5-klassen. Under året har det sedan blivit fyra medaljer på fyra mästerskap för boråsaren. Året började med EM i Istanbul – där det blev final och silvermedalj. Under sommaren åkte Bylander till VM i Abu Dhabi. Där föll han i semifinal mot en iranier. Men boråsaren kom ändå hem med ett brons – och en fraktur i ansiktet. När frakturen läkt avslutades året med SM-guld (för tredje gången) och NM-brons.