Här är landslagen till skidsäsongen 2023/24

Den svenska alpinstjärnan Sara Hector under en världscuptävling i Åre tidigare i år. Arkivbild.

Den svenska alpinstjärnan Sara Hector under en världscuptävling i Åre tidigare i år. Arkivbild. Foto: Pontus Lundahl/TT

Damer: Anna Svenn Larsson, Rättvik, Charlotta Säfvenberg, Umeå, Cornelia Öhlund, Åre, Estelle Alphand, do, Lisa Nyberg, do, Hanna Aronsson Elfman, Kil, Hilma Lövblom, Täby, Moa Boström Müssener, Uppsala, och Sara Hector, Kungsberget.

Herrar: Felix Monsén, Åre, Mattias Rönngren, do, och Kristoffer Jakobsen, Storklinten.

Damer: Ebba Andersson, Piteå, Emma Ribom, do, Frida Karlsson, Sollefteå, Johanna Hagström, Ulricehamn, Jonna Sundling, Piteå, Linn Svahn, Östersund, Maja Dahlqvist, Falun Borlänge, och Moa Ilar, do.

Herrar: Anton Persson, Falun Borlänge, Calle Halfvarsson, Sågmyra, Edvin Anger, Åsarna, Jens Burman, do, Johan Häggström, Piteå, Marcus Grate, Umeå, och William Poromaa, Åsarna.

Herrar: David Mobärg, Edsåsdalen, Erik Mobärg, do, Elliot Baralo, Åre, Fredrik Nilsson, do, och Erik Wahlberg, Kungsberget.

Herrar: Albin Holmgren, Åre, Emil Holmgren, do, Filip Gravenfors, do, Walter Wallberg, do, och Rasmus Stegfeldt, Landskrona.