"Fantastiskt att damerna äntligen får chansen"

Anna Nordqvist under PGA-mästerskapet häromveckan. Arkivbild.

Anna Nordqvist under PGA-mästerskapet häromveckan. Arkivbild. Foto: Seth Wenig/AP/TT

Sjunde hålet på Pebble Beach under ett av veckans inspelsvarv. Arkivbild.

Sjunde hålet på Pebble Beach under ett av veckans inspelsvarv. Arkivbild. Foto: Darron Cummings/AP/TT

På den amerikanska västkusten, sisådär 20 mil söder om San Francisco, ligger Pebble Beach Golf Links. Banan anses vara en av världens vackraste och har varit värd för sex US Open och ett PGA-mästerskap på herrsidan, men det här är första gången som damerna får ta klivet in i finrummet.

– Jag tycker att det är helt rätt att vi nu får möjligheten att spela på en så här ikonisk bana. Det känns som att KPMG (huvudsponsor för PGA-mästerskapet) och US Open tillsammans har pushat varandra de senaste åren, till att lägga tävlingarna på riktigt bra banor, säger Anna Nordqvist till TT.

Vädret avgörande

Nordqvist kommer till årets tredje major med en skön känsla. För två veckor sedan slutade hon trea i PGA-mästerskapet på Baltusrol. Svenskan klarade med nöd och näppe "cutten", men var sedan bäst av alla under helgen och klättrade rejält i resultatlistan.

– Det var skönt att många av delarna i spelet klickade under helgen. Det är klart det ger självförtroende och det var skönt att se att allt det hårda arbetet jag har lagt ner ger tillbaka.

Borta av privata skäl

Anna Nordqvist har vunnit tre olika majortitlar under sin framgångsrika karriär. Saknas för att fullborda en "career grand slam" gör just US Open (där hon som bäst föll i särspel 2016) och Chevron Championship.