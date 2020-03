Stenson inte rört en golfboll på två veckor

Fakta

PGA: The Players Championship 12–15 mars (inställt), Valspar Championship 19–22 mars (inställt), World Golf Championship 25–29 mars (inställt), Corales Puntacana Resort & Club Championship 26–29 mars (uppskjutet), Valero Texas Open 2–5 april (inställt), Masters Tournament 9–12 april (uppskjutet), RBC Heritage 16–19 april (inställt), Zurich Classic of New Orleans 23–26 april (inställt), Wells Fargo Championship 30 april–3 maj (inställt), AT&T Byron Nelson 7–10 maj (inställt), PGA Championship 14–17 maj (uppskjutet).

LPGA: Lotte Championship 15–18 april (uppskjutet), Hugel-Air Premia LA Open 23–26 april (uppskjutet), LPGA Mediheal Championship 30 april–3 maj (uppskjutet)

Symetra: IOA Championship 27–29 mars (uppskjutet), Windsor Golf Classic 2–4 april (uppskjutet).

Europatouren: Magical Kenya Open, Kenya 12–15 mars (uppskjutet), Hero Indian Open, Indien 19–22 mars (uppskjutet), WGC, USA 25–29 mars (inställt), The Masters, USA 9–12 april (uppskjutet), Maybank Championship 16–19 april, Malaysia (uppskjutet), Volvo China OPen 23–26 april, Kina (uppskjutet), Andalucia Masters 30 april–3 maj, Spanien (uppskjutet), Golfsixes Cascais 9–10 maj, Portugal (Inställt), US PGA Championship 14–17 maj, USA (uppskjutet), Made in Denmark 21–24 maj, Danmark (uppskjutet).